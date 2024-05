Burgheim

18:30 Uhr

Seit 25 Jahren im Amt: So feiert Pfarrer Werner Dippel sein Priesterjubiläum

Plus Seit 25 Jahren ist Burgheims Pfarrer Dekan Werner Dippel im Priesteramt. Dieses Jubiläum zelebriert der Geistliche mit der ganzen Marktgemeinde sowie zahlreichen Festgästen.

Von Peter Maier

Nur selten wird eine Silberhochzeit in einem Rahmen gefeiert, wie Burgheims Pfarrer Dekan Werner Dippel sein 25-jähriges Priesterjubiläum feierte. Am 2. Mai 1999 weihte der damalige Augsburger Bischof Viktor Josef Dammertz Werner Dippel zum Priester. Der Jubilar feierte in zwei Etappen: am 1. Mai in seiner Heimatgemeinde Emersacker und am Sonntag in seiner Pfarrei in Burgheim. Zu den rund 500 Gästen zählten auch Landrat Peter von der Grün, Landtagsabgeordneter Roland Weigert, Burgheims Bürgermeister Michael Böhm mit seinen Stellvertretern Andreas Flath und Margit Kugler, zahlreiche Mandatsträger aus den umliegenden Gemeinden, eine Delegation der Neuburger Ordensschwestern sowie rund 30 geistliche Würdenträger.

Klingendes Spiel und ein Fahnenmeer begleitete den Festzug zum Jubiläumsgottesdienst von Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel. Foto: Peter Maier

Ziemlich eng wurde es bereits, als sich am Kirchenvorplatz der Marktgemeinde der Festzug mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine formierte. Zu den Klängen der Marktmusikkapelle unter der Leitung von Silke von der Grün marschierte der Festzug zur Pfarrkirche St. Cosmas und Damian. Ein Fahnenmeer, die Kommunionkinder, die Ministranten und schließlich die Geistlichkeit mit dem Jubilar am Ende gaben ein imposantes Bild ab. In der Kirche selbst reichten die Sitzplätze nicht aus. Mehrere Fahnenabordnungen begnügten sich mit Stehplätzen. Dem Anlass angemessen gestalteten Marktmusikkapelle, Kirchenchor mit Orchester und der Illdorfer Chor Cantabile den Gottesdienst. Den bereicherte auch Festprediger Johannes Huber, der Pfarrer aus Altenstadt bei Schongau. Bei ihm hatte Werner Dippel ein Praktikum absolviert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen