Unfall in Straß: 45-Jährige wird bei Zusammenstoß verletzt

Eine 21-Jährige aus Burgheim hatte die Vorfahrt missachtet. Bei dem Unfall entstehen 33.000 Euro Schaden

Eine 45-jährige Autofahrerin aus Burgheim wurde Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Straß verletzt.

Laut Polizei war die 21-jährige Fahranfängerin aus dem Gemeindebereich Burgheim gegen 10 Uhr auf der Keltenbergstraße in Richtung Lenbachstraße unterwegs. An der Einmündung zur Lenbachstraße übersah sie das Auto einer vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet die 45-Jährige ins Schleudern und überschlug sich mit ihrem Wagen. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht.

Die 21-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 33.000 Euro. (AZ)