17:52 Uhr

37-Jähriger kommt bei Waldarbeiten ums Leben

Ein Mann ist bei Waldarbeiten in Denkendorf ums Leben gekommen.

Ein geprüfter Forstwirt hat in einem Waldstück in Denkendorf Baumschneidearbeiten durchgeführt. Er wollte drei Bäume in Reihe fällen.

