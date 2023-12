Ehekirchen

17:30 Uhr

Ehekirchen 2024: Diese Projekte sollen trotz knapper Kasse umgesetzt werden

Der Kindergarten St. Stephanus in Ehekirchen platzt aus alten Nähten. Ein neuer ist in Planung, doch die Gemeinde ächzt massiv unter den Kosten – und muss das Projekt auf die Warteliste setzen.

Plus Wie die meisten Gemeinden muss auch Ehekirchen 2024 den Rotstift ansetzen, das Geld ist knapp. So müssen wichtige Projekte erst einmal ruhen, andere zwingend umgesetzt werden.

Von Katrin Kretzmann

"Es ist zermürbend", klagt Günter Gamisch. Der Ehekirchener Bürgermeister blickt mit Sorge auf das kommende Jahr. Denn wie in allen anderen Gemeinden des Landkreises auch, wird die finanzielle Lage 2024 zur größten Herausforderung. Dennoch müssen einige Dinge, die auf der To-do-Liste der Kommune stehen, zwingen umgesetzt werden – auch wenn auf dem Konto bittere Ebbe herrscht.

Wie in vielen anderen Gemeinden, ist auch in Ehekirchen die To-do-Liste lang. Zahlreiche Projekte stehen auf der Agenda, vor allem im Bereich Bau – und die sind teuer. Besonders die Großprojekte verschlingen meist mehrere Millionen Euro. In der Gemeinde sind das etwa die Sanierung des Kindergartens im Ortsteil Walda mit Kosten von 2,3 Millionen Euro sowie der Neubau des Kindergartens in Ehekirchen und der Mittagsbetreuung, was zusammen insgesamt gut 7,8 Millionen Euro verschlingt. All dies sowie Neubau und Sanierung der Krippe in Walda müssen nun warten. Denn: Die Gemeinde kann sie nicht bezahlen.

