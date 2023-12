Ehekirchen

vor 2 Min.

Mittagsbetreuung in Ehekirchen soll 2024 teurer werden

Plus Kosten für Personal und Material lassen das Defizit der Mittagsbetreuung in Ehekirchen wachsen. Nun sollen die Beiträge für die Schulkinder erhöht werden - und das sorgt für Diskussion im Gemeinderat.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Fast 90 Kinder waren in diesem Jahr in der Schulkind- und Ferienbetreuung in Ehekirchen - und wie in vielen anderen Bereichen steigen nun auch dort die Kosten, wie Gabi Huber, Leiterin der Betreuung, die der Verein zur Familienhilfe organisiert, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates berichtete. Hinzu kommt ein höheres Gesamtdefizit im Vergleich zum Vorjahr. So ganz zufrieden sind die Räte mit der geplanten Erhöhung jedoch nicht, für viele ist sie zu niedrig.

Für das Schuljahr 2022/2023 beläuft sich das Gesamtdefizit für die Schulkind- und Ferienbetreuung in Ehekirchen auf 36.488 Euro, 2021/2022 waren es nicht ganz 28.000 Euro. "Die Belastung und die Aufgaben sind mehr geworden", erklärte Huber. Zwar seien die staatlichen Zuschüsse sowie die Elternbeiträge gestiegen, doch auf der anderen Seite auch die Kosten für Personal und Sachaufwendungen. Letztere machen laut Huber den Löwenanteil aus. "Die Stunden der Leitung wurden erhöht und zudem wurden langjährige Mitarbeiter höher eingestuft, bekommen also mehr Geld." Die höheren Sachkosten beinhalten bereits Teile der Ausstattung für den Umzug ins Gemeindehaus, wie Huber weiter berichtete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen