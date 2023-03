Ehekirchen

17:00 Uhr

PV und Windkraft: Ehekirchen schafft Richtlinien für erneuerbare Energien

Plus Die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch die Gemeinde Ehekirchen verzeichnet mehr Anfragen.

Von Katrin Kretzmann

In Sachen erneuerbare Energien gewinnen Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Windkraftanlagen immer mehr an Bedeutung – auch in Ehekirchen. Wie Bürgermeister Günter Gamisch (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete, gehen auch in der Kommune immer mehr Anfragen ein. Die Bundesregierung will den Ausbau von Windenergie möglichst zügig voranbringen "und es ist an der Zeit, dass auch wir uns Gedanken machen", sagte der Rathauschef. Am Ende beschloss das Gremium wegweisende Richtlinien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

