Seniorin wird in Ehekirchener Supermarkt der Geldbeutel geklaut

Eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagmittag in einem Supermarkt in Ehekirchen Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Seniorin befand sich laut Polizei von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr in dem Markt in der Neuburger Straße. Während dieser Zeit hatte sie ihren Geldbeutel in einer Stofftasche in der Ablage des Einkaufswagens. Ein bislang unbekannter Täter öffnete in einem unbemerkten Moment die Tasche und entwendete daraus den Geldbeutel mit rund 45 Euro Bargeld und Debitkarten. Einen Tatverdacht gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 mit der Polizeiinspektion Neuburg in Verbindung zu setzen.

