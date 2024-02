Katholische Schulen des Bistums Eichstätt öffnen ihre Türen

Die Gnadenthal-Schulen in Ingolstadt und die Realschulen in Rebdorf informieren bei einem Tag der offenen Tür über ihr Angebot.

Die katholischen Schulen im Bistum Eichstätt bieten mit Tagen der Offenen Tür die Möglichkeit an, in das Innenleben des Schulbetriebs hereinzuschmecken. Auch wenn die Diözese vor einem Jahr verkündet hatte, für ihre Schulen nach einem anderen Träger zu suchen, betont der Abteilungsleiter für den Bereich Schule und Bildung im Bischöflichen Ordinariat, Markus Moder: „Wir stehen voll und ganz zu unseren Pflichten gegenüber den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern. Unsere Schulen sind und bleiben ein verlässlicher Partner."

Schülerinnen und Schüler vor dem blauen Tor zu den Gnadenthal-Schulen in Ingolstadt: Hier gibt es das einzige musische Gymnasium in Ingolstadt. Foto: Ronja Hora/pde

Für Moder stehen katholische Schulen für eine Erziehung und Bildung um des Menschen willen und grenzen sich gegen ein funktionalistisches Bildungsverständnis ab. „Unser Ziel ist es, an den kirchlichen Schulen – basierend auf dem christlichen Menschenbild – den Schülerinnen und Schülern im Bereich der Wertevermittlung, im Bereich der persönlichen Kompetenzen und auch im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung beizustehen, ihnen aufzuzeigen, wie sie zu einem gelingenden Leben kommen können.“

An den Gnadenthal-Schulen wird nach dem Marchthaler Plan unterrichtet

An den Gnadenthal-Schulen in Ingolstadt wird das zum Beispiel deutlich durch reformpädagogische Ansätze nach dem Marchtaler Plan. Konkret umgesetzt wird das etwa mit der Einführung eines Morgenkreises zu Beginn einer Schulwoche. Freie Stillarbeit und vernetzter Unterricht sind zwei weitere Bausteine. Eine weitere Besonderheit an den Gnadenthal-Schulen ist das Konzept der „Brückenphase“: Hier können die Schülerinnen und Schüler leichter einen Schulartwechsel zwischen Gymnasium und Realschule vornehmen. An der Realschule wurde zudem eine Partnerklasse in Kooperation mit dem Förderzentrum St. Vinzenz eingerichtet und Inklusion gelebt. Die musische Ausrichtung des Gymnasiums ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Ingolstädter Bildungslandschaft.

An der Knabenrealschule in Rebdorf gibt es Bläser- und Sportklassen

Auch die Maria-Ward-Realschule in Eichstätt-Rebdorf unterrichtet nach dem Marchtaler Plan. Gerade die Verantwortung für andere wird hier groß geschrieben: Die Maria-Ward-Realschule wurde als erste Schule im Landkreis Eichstätt als Fairtrade-School zertifiziert.

Die Knabenrealschule Rebdorf bietet speziell den Jungen eine weltoffene Erziehung auf dem Fundament christlicher Werte und fördert Kompetenzen und Fähigkeiten, die weit über die fachliche Wissensvermittlung hinausgehen. Als Netzwerkschule MINT21 ist es der Knabenrealschule Rebdorf ein besonderes Anliegen, im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich eine besondere Ausbildung zu ermöglichen. Mit den Bläser- und Sportklassen sowie einem umfangreichen Wahlfachangebot werden zusätzliche Schwerpunkte gesetzt. (AZ)

Bei den Tagen der offenen Tür gibt es jeweils ein buntes Rahmenprogramm.