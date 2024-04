Tag der offenen Tür an der Uni in Eichstätt und Ingolstadt

Immer wieder belegt die Uni in Eichstätt bei Rankings vordere Plätze. Wer sich für ein Studium interessiert, kann sich am 20. April über das Angebot informieren.

Seit Jahren gehört die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) zu den beliebtesten Universitäten in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung der Uni. Wer sich über die Studienbedingungen informieren möchte, hat dazu am Samstag, 20. April, Gelegenheit. Beim Tag der offenen Tür präsentieren sich in Eichstätt und Ingolstadt die Studiengänge und Fachbereiche mit Infoständen, an denen die Gäste mit Dozierenden und Studierenden ins Gespräch kommen können. Parallel finden Infovorträge zu den Studienangeboten statt. Um eine bessere Idee davon zu bekommen, wie der Unialltag abläuft, bietet die KU auch Schnuppervorlesungen an. Ergänzt wird das Angebot durch Präsentationen des Studentischen Konvents und studentischer Arbeitskreise sowie durch Campus- und Bibliotheksführungen.

Der Tag der offenen Tür beginnt in Ingolstadt und Eichstätt am 20. April um 10 Uhr

Der Tag der offenen Tür beginnt an beiden Standorten um 10 Uhr. Am Campus in Eichstätt dauert das Programm bis 16 Uhr, in Ingolstadt bis 13 Uhr. In Ingolstadt öffnet auch das Georgianum seine Türen, in dem das neue Mathematische Institut für Maschinelles Lernen und Data Science seinen Sitz hat. Am Campus Auf der Schanz präsentiert sich die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Einer der Höhepunkte in Eichstätt sind in diesem Jahr Führungen in der Hofgartenbibliothek mit Informationen über die historischen Bestände wie Handschriften, Inkunabeln, alte Drucke und Landkarten (Beginn um 13.30 und 14.30 Uhr). In Workshops verschiedener Fachbereiche können Besucherinnen und Besucher im Hörfunkstudio „Radio selber machen“, im Kapuzinergarten Bodenproben unter fachlicher Anleitung von Geographen untersuchen oder in den Werkstätten der Kunstpädagogik eigene Kunstwerke entwerfen.

Die KU bietet ein Studienangebot mit mehr als 40 Studiengängen – vor allem im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Zu den Angeboten zählen Studienprogramme in BWL, Lehramt, Geographie und Psychologie, ebenso Fachbereiche wie Lateinamerikastudien, Journalistik, Data Science oder Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik.

Das ausführliche Programm zum Tag der offenen Tür findet sich unter www.ku.de/infotag. (AZ)

