Flucht vor der Polizei endet für 22-Jährigen mit einem Haftbefehl

Bei einer Verkehrskontrolle flüchtet ein junger Mann mit seinem Auto und verliert dabei die Kontrolle. Im Wagen hatte er ein Drogenpaket.

Am Montag beging ein junger Mann mehrere Verkehrsdelikte, als er sich einer Kontrolle durch die Polizei entzog und mit seinem Pkw flüchtete. Die Verkehrspolizei Ingolstadt bittet Geschädigte, sich zu melden.

Gegen 16 Uhr wollten Polizeibeamte in Oberhaunstadt den jungen Mann, der mit einem schwarzen Audi unterwegs war, kontrollieren. Der 22-Jährige reagierte jedoch nicht auf die Signale der Beamten und raste in Richtung Gaimersheim davon. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und baute einen Unfall. Der 22-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.

Verkehrspolizei Ingolstadt findet bei Verkehrskontrolle Drogenpaket im Auto

Erste Ermittlungen ergaben, dass der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Fahrer keinen Führerschein hat. Außerdem fanden die Polizeibeamten bei ihm mehr als 600 Gramm Marihuana. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der durch den zuständigen Richter in Kraft gesetzt wurde. Der 22-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Während seiner Flucht vor der Polizei gefährdete der junge Mann weitere Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei Ingolstadt bittet diese Personen sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (AZ)

