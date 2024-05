Auto brennt auf der A 9

Auf der A 9 hat das Auto eines 64-Jährigen aus Großmehring gebrannt. Erste Löschversuche blieben erfolglos.

Am Dienstag gegen 17 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt ein stark qualmendes Auto auf dem Standstreifen der A 9 in Richtung München fest. Sofortige Löschversuche mit einem Feuerlöscher waren erfolglos, berichtet die Polizei. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr den rechten und mittleren Fahrstreifen in Richtung München sperren. Das Auto brannte völlig aus und musste abgeschleppt werden. Der 64-jährige Fahrer aus Großmehring blieb unverletzt. Die FFW Denkendorf war mit 21 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung und Verkehrslenkung vor Ort. Ein Sachschaden von 12.000 Euro ist entstanden. (AZ)

