Autofahrer flüchtet nach gefährlichem Überholmanöver

Auf der B 16a hat ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug überholt. Doch es kam Gegenverkehr. Das hatte Folgen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag gegen 4.45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Vohburger mit seinem BMW die Bundesstraße 16 a in südwestlicher Richtung. Hierbei fuhr ein Audi nah auf und überholte den BMW-Fahrer im dortigen Kurvenbereich, teilt die Polizei mit. Als der Audi auf gleicher Höhe war, kam ihm ein Streufahrzeug entgegen. Der Vohburger musste eine Vollbremsung tätigen und nach rechts ausweichen, um den Audi das Einscheren zu ermöglichen. Hierbei touchierte er einen Leitpfosten und der rechte Außenspiegel wurde beschädigt. Der Audi-Fahrer scherte kurz vor dem Streufahrzeug wieder ein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen dieser Situation, insbesondere der Streuwagenfahrer, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10