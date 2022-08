Tödlicher Unfall auf B16a bei Großmehring: Auto erfasst Rollerfahrer

Auf der B16a bei Großmehring ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Rollerfahrer verstarb, nachdem ihn ein Auto erfasst hatte.

Auf der B16a bei Großmehring ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, erfasste gegen 16.10 Uhr ein Autofahrer einen Rollerfahrer, im Bereich östlich des Kreisverkehrs an der Donau. Die genauen Umstände sind aktuell laut Polizei unklar. Zur Versorgung des Rollerfahrers war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mann verstarb jedoch noch vor Ort, so die Polizei.

Großmehring: Tödlicher Unfall auf der B16a

Die B16a ist im Bereich des Unfalls aktuell komplett gesperrt. Ein Gutachter ist vor Ort. Wie lange die Bundesstraße nicht passierbar ist, ist derzeit unklar. "Die nächsten zwei Stunden sicher", heißt es von der Polizei. (ands)