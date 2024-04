11.000 Euro Schaden: Wohnmobil und Auto kollidieren in Ingolstadt

Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher flieht zunächst.

Zwei Fahrzeuge sind in Ingolstadt kollidiert, das teile die Polizei mit. Am 15. April gegen 15.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Ingolstädter mit seinem Wohnmobil die Münchner Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Hinterangerstraße einbiegen. Dazu befuhr er den gesonderten Abbiegestreifen.

Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Ingolstädter mit seinem Audi ebenfalls die Münchner Straße in dieselbe Richtung. Beim Vorbeifahren an dem Wohnmobil touchierte der Audi dessen rechtes Heck mit der linken Frontseite. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher weiter, ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen. Unbeteiligte Zeugen konnten dies bestätigen.

Ein Auto und ein Wohnmobil stoßen in Ingolstadt zusammen

Im Zuge der Unfallaufnahme und der eingeleiteten Ermittlungen zum Unfallflüchtigen konnte dieser telefonisch erreicht werden. Er kam mit seinem Auto auf die Dienststelle der Verkehrspolizei Ingolstadt. Hier wurde bei dem Audi-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über einem Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 11.000 Euro ist entstanden. (AZ)