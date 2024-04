Die Audi Regio-Sprint: Mit Geschicklichkeit ans Ziel

Für Freunde von Oldtimern und Youngtimern findet am Samstag ein besonderes Event statt: die Audi Regio-Sprint. So verläuft diesmal die Strecke.

Der Winterschlaf für Oldtimer-Freunde ist spätestens am Samstag, 20. April, vorüber. Ein Indiz dafür ist die Audi Regio-Sprint, eine Ausfahrt für Oldtimer und Youngtimer mit zwei Wertungsprüfungen und einigen Durchfahrtkontrollen, die von den Machern der Donau Classic Oldtimer-Rallye als eintägige Alternative heuer bereits zum 15. Mal ausgetragen wird.

170 Fahrzeuge sind diesmal bei der Audi Regio-Sprint dabei. Foto: Audi

Streckenflüsterer Alexander Arold, der auch für die Etappen der Donau Classic verantwortlich zeichnet, führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heuer weit in den Osten und Norden von Ingolstadt. Arold kennt inzwischen jeden Winkel der Region und hat wieder eine abwechslungsreiche Streckenführung erstellt. Eine Besonderheit stellt dieses Jahr ein Geschicklichkeitsspiel dar, dem sich das Teilnehmerfeld während der Mittagsrast in Hausen stellen muss. Geschick ist aber auch bei den beiden Wertungsprüfungen gefragt.

Audi Regio-Sprint: 170 Fahrzeuge sind diesmal dabei

170 Fahrzeuge sind heuer gemeldet, darunter so Berühmtheiten wie ein Aston Martin DB 4, bekannt als das James-Bond-Auto zu Zeiten von Schauspieler Sean Connery, oder ein DMC De Lorean, bekannt aus den Filmen „Zurück in die Zukunft“. Aber auch viele Youngtimer sind gemeldet. Diese Fahrzeuge müssen mindestens 20 Jahre alt sein, um an der Regio-Sprint teilzunehmen. Die vier Ringe sind natürlich auch dieses Mal wieder überproportional vertreten. Die Teilnehmer kommen vor allem aus Bayern, aus Baden-Württemberg und aus Sachsen. Hauptsponsor Audi Tradition feiert heuer mit dem Audi Avant RS2 ganz besonders die Markteinführung des ersten RS-Modells vor genau 30 Jahren.

Der Audi RS2 Avant. Foto: Audi

Start des ersten Fahrzeugs ist um 9.30 Uhr am Interpark in Großmehring beim Autohaus Rudzki. Schauplatz der ersten Wertungsprüfung ist die Raffinerie Gunvor, die heuer ihren 60. Geburtstag feiert. Anschließend führt die Ausfahrt Richtung Osten über Münchsmünster und Vohburg bis zur Mittagspause in Hausen.

Die Audi Regio-Sprint findet heuer zum 15. Mal statt. Foto: Audi

Nachmittags dann schlängelt sich die Armada in Richtung Dietfurt und zurück nach Großmehring. Die ersten Oldtimer werden am Autohaus Rudzki dann um kurz vor 16 Uhr zurückerwartet. Den genauen Verlauf der Strecke und den Zeitplan findet man auf der Website www.regio-sprint.de.

