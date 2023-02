2023 wird wohl kein miba-Jahr in Ingolstadt

Sie war schon eine Tradition in Ingolstadt: die Mittelbayerische Ausstellung, kurz miba. In diesem Jahr sollte sie wieder stattfinden. Doch danach sieht es im Moment nicht aus.

Wer ein Haus bauen, seine Wohnung verschönern oder sich einfach nur mal inspirieren lassen wollte für den Alltag oder den nächsten Urlaub, der kam um die miba in Ingolstadt nicht herum: Handwerker präsentierten dort die neuesten Trends, die Besucherinnen und Besucher konnten Probe liegen auf Wasserbetten, einen neuen Wein probieren und für die Kinder gab es auch schon mal eine Dinosaurierausstellung. Ein großes Rahmenprogramm sorgte für Unterhaltung. Alle zwei Jahre fand im Frühjahr die Mittelbayerische Ausstellung, wie sie offiziell hieß, auf dem Volksfestplatz in Ingolstadt statt. An die 300 Aussteller fanden in den Hallen ihren Platz. Nach der Corona-Pause wäre 2023 eigentlich wieder ein miba-Jahr. Doch danach sieht es im Moment nicht aus.

2015 hat der damalige Oberbügermeister Christian Lösel die miba eröffnet. Foto: Silke Federsel

Nicht nur, dass bei der Stadt Ingolstadt keine Anfrage des Veranstalters vorliegt, auch auf der Homepage der Sandner GmbH, die die miba durchgeführt hat, heißt es nur "Website zurzeit nicht erreichbar". Im Hintergrund prangt dazu das miba-Plakat von 2019. Telefonisch war das Unternehmen, das inzwischen in Schweinfurt seinen Sitz hat, nicht zu erreichen. Auf eine Anfrage per E-Mail gab es ebenfalls keine Rückmeldung.

Bei der Stadt Ingolstadt weiß man nichts von einer Neuauflage der miba

Der letzte Instagram-Beitrag datiert vom Februar 2021, genauso der Post auf Facebook. Bei der Stadt Ingolstadt weiß man auch von nichts. "Uns liegen leider keine Informationen vor, ob und wann der private Veranstalter der Mittelbayerischen Ausstellung eine Fortsetzung seiner Messe plant", heißt es seitens der Pressestelle.

Auch eine Dinosaurierausstellung gab es einst auf der miba. Foto: Silke Federsel

Zum ersten Mal fand die miba 1967 statt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelte sich die Ausstellung, von der es bislang 27 Auflagen gab, mit ihren zahlreichen Hallen zu einem Besuchermagneten für Ingolstadt. So waren beispielsweise im Jahr 2001 rund 93.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände gekommen. Allerdings hat das Interesse in den vergangenen Jahren abgenommen. Im Jahr 2017 war bei der Bilanz noch von rund 72.000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Volksfestplatz die Rede. Schon damals war Audi nicht mehr vertreten, auch die Stadt hatte ihren Auftritt eingeschränkt. 2017 war gleichzeitig die letzte miba unter der Federführung von Heinrich Sandner. Der Veranstalter war kurze Zeit später gestorben. Nach einer Zeit der Ungewissheit, Kritik am Konzept der miba und Debatten über ihre Zukunft auf dem Volksfestplatz war aber klar: Die Mittelbayerische Ausstellung soll weitergehen. Katherina Köhler wurde neue Chefin der Aussteller-Firma. Zum Abschluss der Messe im Jahr 2019 konnte sie sogar eine leichte Steigerung der Besucherzahlen verkünden. Doch dann kam Corona - und die Messe fiel aus. Wann sie zum nächsten Mal stattfinden soll, ist bislang nicht bekannt.

