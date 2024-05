300.000 Euro Schaden: Feuer bricht in Ingolstädter Wohnung aus

Bei einem Brand in einem Ingolstädter Wohnhaus wird ein Bewohner leicht verletzt. Das Erdgeschoss ist aktuell nicht bewohnbar.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ingolstadt ist am Mittwoch, 8. Mai, eine Person leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19 Uhr waren die Rettungskräfte laut Polizei über das Feuer im Wohnzimmer des Anwesens an der Schrobenhausener Straße informiert worden. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle, dennoch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Ein 61-jähriger Bewohner hatte sich zuvor bei eigenen Löschversuchen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Feuer bricht in Wohnhaus in Ingolstadt aus

Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen und den Brandort am Freitag weiter untersucht. Derzeit wird von einem fahrlässig verursachten, unsachgemäßen Betrieb von Feuerstätten ausgegangen. Das betroffene Erdgeschoss ist durch die entstandenen Brandschäden derzeit nicht bewohnbar. (AZ)