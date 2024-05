69-jähriger Radler verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 47-jähriger Autofahrer hat in Ingolstadt beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Der Radler stürzte zu Boden und musste ins Krankenhaus.

Die Vorfahrt zu achten hatte ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt als er am Donnerstag gegen 10.45 Uhr in Oberhaunstadt von der Wettstettener Straße in die Kreuzung zur Kriegsstraße fuhr, um nach links in diese abzubiegen. Hierbei erfasste er mit der Front seines BMW einen von links kommenden 69-jährigen Radfahrer aus Gaimersheim, der mit seinem Pedelec von der Kriegsstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr, um geradeaus in Richtung Weinbergstraße weiterzufahren. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10