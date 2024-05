Auffahrunfall: 22-Jährige verletzt

Eine 22-jährige Autofahrerin ist in Ingolstadt auf das Auto eines 71-Jährigen aufgefahren. Wie hoch der Schaden ist.

Am Dienstag gegen 10 Uhr fuhr ein 71-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen in Ingolstadt mit seinem Porsche auf der Neuburger Straße in Richtung Audi-Ring. Vor der Einmündung zu Haltmayrstraße musste er verkehrsbedingt anhalten, da ein Fahrzeug vor ihm nach links in diese abbiegen wollte. Zu spät bemerkte dies die nachfolgende 22-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu und fuhr mit ihrem Audi auf den Porsche auf. Hierbei wurde die 22-Jährige leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus. Nicht mehr fahrbereit war ihr Audi, er musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10