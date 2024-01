Auto schleudert in Bach: Fahrer verletzt sich schwer

Bei Lenting ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist eine Böschung hinunter gestürzt. Beide Insassen mussten ins Krankenhaus.

Ein 62-jähriger Köschinger fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße IN 19 in Richtung Lenting. Eine 88-jährige Frau war die Beifahrerin. Ungefähr 60 Meter vor dem Bach „Zellaugraben“ kam das Auto alleinbeteiligt und ohne Fremdeinwirkung langsam und gleichmäßig nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Das Auto fuhr auf die rechte Leitplanke auf, kam von dieser rechts ab und schlug in die Begrünung ein. Danach überschlug sich das Fahrzeug und schleuderte in einen circa vier Meter tieferliegenden Bachlauf. Die Insassen konnten das Fahrzeug nicht mehr verlassen, da aufgrund der starken Deformierung des Autos die Fronttüren nicht mehr geöffnet werden konnten. Ein Polizeibeamter der Verkehrspolizei Ingolstadt schlug eine Seitenscheibe ein, um die Insassen zu befreien. Der Fahrer konnte die Böschung noch selbstständig hinaufsteigen. Die Beifahrerin wurde vom Polizisten die Böschung hochgetragen und den Rettungskräften übergeben. Der Mann wurde schwer und die Beifahrerin mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide vor Ort und brachte beide in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro ist entstanden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Freiwillige Feuerwehr Etting waren zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

