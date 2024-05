Das Ingolstädter Freibad startet in die Sommersaison

Im Freibad in Ingolstadt geht die Badesaison los. Das Bad öffnet am Samstag, 11. Mai.

Wenn das Freibad öffnet, dann geht der Sommer los. In Ingolstadt ist es am Samstag, 11. Mai, soweit. Wer seine ersten Bahnen in den Becken ziehen oder auch einfach nur ein bisschen planschen möchte, der kann das laut Prognose am Eröffnungstag bei frühsommerlichen 22 Grad und Sonnenschein tun.

Das Freibad in Ingolstadt hat jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet

Geöffnet ist das Freibad an der Jahnstraße in Ingolstadt jeden Tag von 8 bis 20 Uhr, und auch für Frühschwimmer gibt es ein Angebot. Dienstags und donnerstags macht das 50-Meter-Schwimmerbecken bereits um 6.30 Uhr auf. (AZ)

