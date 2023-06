Donau Classic: Über 100 Oldtimer gehen auf große Fahrt

Am 23. und 24. Juni findet die Donau Classic statt. Bei der Oldtimer-Ausfahrt sind auch Autos aus der Vorkriegszeit am Start.

Hinter Robert Faber, Geschäftsführer der Donau Classic Veranstaltungs GmbH, und seinem Team liegt, wie für alle Eventveranstalter, eine Durststrecke. Corona und Großveranstaltungen – das passte so gar nicht zusammen. Umso mehr freut es die Ingolstädter Frauen und Männer im Organisationsteam um Robert Faber, dass die Donau Classic heuer wieder im normalen Rahmen stattfinden kann.

Bei der Donau Classic finden zwei Ausfahrten statt

Normal bedeutet, dass zwei Ausfahrten stattfinden. Das ist zwar eine weniger als vor Corona, komme aber den Teilnehmerinnen und Teilnehmer entgegen, so Faber. Nach der technischen Abnahme am Donnerstagabend beim Autohaus Rudzki im Interpark Großmehring startet die Rallye am Freitag, 23. Juni, um 9.30 Uhr am Ingolstadt Village. Die Route führt über Neustadt an der Donau zum Ziel in Denkendorf. Am Samstag, 24. Juni, beginnt die Fahrt bereits um 8.40 Uhr bei den Stadtwerken Ingolstadt. Über Siegenburg geht es nach Greding. Dort wartet ein besonderes Schmankerl auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie auch auf die Zuschauer. Denn dort trifft die Donau Classic, laut Zeitplan ab 14.24 Uhr, auf den zeitgleich stattfindenden Altmühl Classic Sprint. Dazu Robert Faber: „Die beiden Rallyes treffen sich im Markt Greding und haben beide dort eine Sonderprüfung. Zuschauer erleben damit knapp 300 Oldtimer.“ Über 500 Kilometer werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den beiden Tagen zurücklegen.

106 Oldtimer sind für die Donau Classic gemeldet

Insgesamt 106 Starter sind für die Donau Classic gemeldet, darunter viele Porsche und Audi. Aber auch Vorkriegsmodelle wie ein Horch 853 und ein Mercedes A320 sind mit von der Partie, die beiden wohl wertvollsten Fahrzeuge im Feld. Hauptsponsor Audi feiert dieses Jahr bei der Donau Classic 150 Jahre NSU. Entsprechend werden unter anderem ein RO80 und ein NSU TTRS die zweitägige Ausfahrt bereichern.

Wichtig ist Robert Faber, dass die gesamte Veranstaltung durch Kompensationszertifikate CO 2 -neutral gehalten wird. Immerhin hat die ASAP-Gruppe, Entwicklungspartner der Automobilindustrie, errechnet, dass die Teilnehmer und die Begleitfahrzeuge an den beiden Tagen rund 24 Tonnen CO 2 in die Luft blasen. Dazu erstellt ASAP zunächst eine CO 2 -Bilanzierung für die Rallyestrecke. Anschließend wird der berechnete Gesamtwert an CO 2 -Emissionen in Zusammenarbeit mit „Nature Consulting“ durch Kombinationszertifikate ausgeglichen, indem Aufforstungsprojekte und internationale Klimaschutzprojekte – jeweils entsprechend in Höhe des CO 2 -Gesamtverbrauchs – unterstützt werden. Wie Domenic Becker von ASAP erklärte, errechnet sich die Anzahl der gepflanzten Bäume aus einer durchschnittlichen CO 2 -Aufnahme pro Baum in einem angenommenen Zeitraum von 30 Jahren. In diesem Fall seien das um die 50 bis 80 Bäume. Die gleiche Menge CO 2 werde dann noch zusätzlich mit Klimaschutzprojekten kompensiert.

Nähere Informationen zur Rallye und die Routenpläne findet man in Internet auf www.donau-classic.de.

