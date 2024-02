Doppelgängerinnen-Mord: Freund von Sheqir K. belastet beide Angeklagten

Das Doppelgängerinnen-Verfahren am Landgericht Ingolstadt geht weiter. Es sollen Zeugen aus dem näheren Umfeld aussagen.

Der fünfte Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess steht an. Heute sollen Zeugen aus dem näheren Umfeld der Angeklagten aussagen und der Ermittlungsführer. Was werden sie für ein Bild von Schahraban K. und Sheqir K. zeichnen? Los geht es allerdings mit dem Befangenheitsantrag, der beim letzten Verhandlungstag gestellt wurde.

Wie der Vorsitzende Richter verkündet, sei der Befangenheitsantrag zurückgezogen worden. Als erster Zeuge wird ein Freund der Angeklagten vernommen. Er hatte vor der Tat und am Tattag Kontakt mit beiden Angeklagten. Sheqir K. ist ein alter Schulfreund von ihm. In der Nacht des 16. August 2022 habe dieser ihm gestanden: "Ich habe für diese Hure ein unschuldiges Mädchen umgebracht." Schahraban K. habe ihn - den Zeugen - vor dem Tattag auch schon einmal gefragt, ob er jemanden für sie umbringen würde.

Darum geht es im Doppelgängerinnen-Mordprozess von Ingolstadt

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. Khadidja O. getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat jedoch bereits eine Erklärung abgegeben, in der sie sich selbst als unschuldig dargestellt und ihren Mitangeklagten Sheqir K. schwer belastet hat.

