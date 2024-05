Ingolstadt

13:52 Uhr

Doppelgängerinnen-Mord: Khadidja wohl zugedeckt erstochen

Plus Am 25. Verhandlungstag im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt geht es um Textilien: um blutige Handtücher und das völlig zerstochene Kleid des Opfers.

Von Dorothee Pfaffel

Mit Einweghandschuhen nimmt der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl vorsichtig ein Beweisstück nach dem anderen aus den braunen Kartons. Gewissenhaft liest er vor, um was es sich jeweils handelt: ein Handtuch, ein Kleidungsstück, eine Handtasche - alles Gegenstände, die die Ermittler in Schahraban K.s schwarzem Mercedes gefunden haben. Jedes Asservat ist noch einmal einzeln verpackt, entweder in einem Plastikbeutel oder in einer Papiertüte. Am 25. Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess in Ingolstadt stellt die Sachverständige für Textilien des Landeskriminalamts (LKA) ihr Gutachten vor.

Expertin am Landgericht Ingolstadt: Vermutlich lagen bei Tat Handtücher auf Opfer

Die Sachverständige hat vor allem die Handtücher, die im Auto mit der Leiche gefunden wurden, sowie die Kleidung der Getöteten und der Angeklagten untersucht. Das blutverschmierte Kleid der toten Khadidja O. - ein schwarzes Etuikleid mit schmalen Trägern - war zum einen von den Rettungssanitätern für die Wiederbelebungsmaßnahmen zerschnitten worden, zum anderen wies es aber auch 20 Einstiche auf, berichtet die Expertin. Die Stiche sind zwischen 1,5 und 2,5 Zentimeter breit. Die Beschaffenheit der dieser Stiche deute auf ein scharfes, einschneidiges Messer hin. Auch an den teils blutgetränkten Handtüchern wurden entsprechende Defekte entdeckt. Diese würden mit den Löchern im Kleid und mit den Stichverletzungen der Toten zusammenpassen, erklärt die Sachverständige. Zudem hätten sich Fasern von Khadidja O.s Bekleidung auf den Handtüchern befunden. Es sei also wahrscheinlich, dass die Handtücher während der Tat über dem Opfer lagen, folgert die Expertin.

