Ermittlungen gegen Zahnarzt: Unerlaubte Nachbehandlung von Implantaten?

Die Ingolstädter Polizei hat mögliches Beweismaterial in einer Zahnarztpraxis sichergestellt. Welcher Verdacht im Raum steht, erklärt die Staatsanwaltschaft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat eine Zahnarztpraxis im Norden Ingolstadts durchsucht. In der Praxis wurden am Mittwoch unter anderem Patientenakten in digitaler und analoger Form gesichert. Wie die Polizei danach berichtete, bestehe der Verdacht, dass zahnmedizinische Eingriffe durch hierfür nicht geschultes oder zugelassenes Personal erfolgt seien. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ingolstadt erkärte nun auf Nachfrage, dass Körperverletzung und Beihilfe zur Körperverletzung im Raum stehe. Genauer sagte er: "Es besteht der Verdacht, dass einer der Beschuldigten bei der Nachbehandlung von bereits gesetzten Zahnimplantaten invasive Eingriffe vorgenommen hat, ohne über die hierfür erforderliche Qualifikation zu verfügen."

