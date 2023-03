Flashmob und Café: Das ist bei den Audi Sommerkonzerten 2023 geboten

Die Audi Sommerkonzerte 2023 sollen die Musik mit der Stadt verbinden. Deswegen sind neue Formate geplant.

Die Audi Sommerkonzerte 2023 setzen auf Präsenz in der Stadt: Gleich drei Open-Air-Konzerte, ein Flashmob in der Altstadt und ein Festival-Café sollen die Verbundenheit der Konzerte mit den Menschen in Ingolstadt deutlich machen.

Nicht nur die Stars, sondern vor allem auch neugierig machende offene Konzepte, Abwechslung und verbindende Erlebnisse tragen dazu bei, dass die Kulturförderung als Teil des gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens erlebbar wird. „Neue Formate, junge Talente“: In zwölf Konzerten ist vieles geboten, die Bandbreite reicht vom Kinderkonzert mit Clown über Kammermusik, Jazz und Solistenkonzerten bis hin zur großen Symphonik.

Für letztere sorgen nicht allein bei der Eröffnung am 23. Juni das Jugendsinfonieorchester der Ukraine sowie am 16. Juli die Bamberger Symphoniker, sondern am 7. Juli auch eine aufwendige Eigenproduktion mit der Audi Jugendchorakademie: Zur Aufführung gelangen Robert Schumanns spannende Faust-Szenen inklusive einer Visualisierung mithilfe von Videoprojektionen, gestaltet von dem österreichischen Regisseur Michael Sturminger.

Neues Programm für Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt vorgestellt

Laut und überaus spannend wird es am 21. Juli, wenn der Star-Schlagzeuger Martin Grubinger zu den Schlegeln greift. Die Jazzpianistin Julia Hülsmann wird am 8. Juli gemeinsam mit dem Delian Quartett im Betriebsrestaurant auf dem Audi Werkgelände zu erleben sein. Bereits am 25. Juni wird das Signum Quartett sein Publikum im museum mobile „zwischen Arkadien und Anarchie“ unter anderem zu einer „Rock Lounge“ einladen.

Die Open-Air-Konzerte am 30. Juni sowie am 1. und 2. Juli bieten das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter Leitung von Kent Nagano mit den niederländischen Piano-Virtuosen Lucas und Arthur Jussen, das Georgische Kammerorchester Ingolstadt mit dem jungen ukrainischen Geiger Daniil Gonobolin und schließlich wie bewährt die Audi Bläserphilharmonie.

Zum Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte gibt’s mit Los Angeles Master Chorale unter Leitung von Grant Gershon und der Regie von Peter Sellars nun auch wieder ein eindrucksvolles Gastspiel der Salzburger Festspiele in Ingolstadt.

Das detaillierte Programm der Audi Sommerkonzerte 2023 sowie der Ticket-Shop sind zu finden unter www.sommerkonzerte.de im Internet. Der Vorverkauf beginnt am 6. März.