71-Jähriger erfasst Fußgänger mit Auto: Junger Mann schwer verletzt

Ein 19 Jahre alter Fußgänger ist in Ingolstadt von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen den 71-jährigen Fahrer.

Ein junger Mann ist am Dienstag bei einem Unfall in Ingolstadt schwer verletzt worden. Er wollte eine Straße überqueren, als ein 71-Jähriger auf die Gegenfahrbahn fuhr und ihn mit seinem Auto erfasste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 19-Jährige wurde beim Aufprall gegen ein weiteres Auto geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Gegen den 71-Jährigen wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (dpa)

