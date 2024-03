Ingolstadt

vor 18 Min.

Haftstrafe für Enkeltrickbetrüger: "Herr Adam" nahm Seniorinnen das Geld ab

Plus Mindestens fünf Seniorinnen hat "Herr Adam" hohe Bargeld-Beträge abgenommen. Er fungierte als Abholder von Enkeltrick-Betrügern. Dafür wurde er nun verurteilt.

Von Andreas Müller

Den Letzten beißen die Hunde: Diese Erfahrung musste auch ein 27-Jähriger machen, der bei Enkeltrick-Betrügereien Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von mindestens 37.000 Euro abgeholt hat. Das Ingolstädter Landgericht hat ihn wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Damit ist er noch gut davongekommen.

Bereits zum Prozessauftakt vor einem Monat hat der Angeklagte neben einem versuchten Einbruch in eine Privatwohnung fünf Abholungen eingeräumt. Eine Abholung fand in Ingolstadt und eine in Augsburg statt. Die übrigen Taten haben sich in München ereignet. In allen Fällen waren die Opfer ältere Frauen, denen am Telefon von angeblichen Polizisten erzählt worden war, ihre Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um Untersuchungshaft zu verhindern, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

