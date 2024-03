Immer mehr kriminelle Kinder machen der Polizei zu schaffen

Ladendiebstahl, Raub und sexuelle Belästigung: Genauso wie in ganz Bayern, so hat auch im nördlichen Oberbayern die Zahl der Straftaten zugenommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sie sind nicht einmal an jeder 20. Straftat beteiligt, und trotzdem bereiten sie der Polizei in der Region immer mehr Sorgen: Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord waren im vergangenen Jahr insgesamt 1235 Buben und Mädchen unter 14 Jahren in eine Straftat verwickelt – das bedeutet einen Anstieg um mehr als zehn Prozent.

Auch an Schulen werden die Polizisten immer häufiger zum Einsatz gerufen. Egal, ob in der Großstadt oder in ländlichen Gebieten, ob in Grundschulen, Gymnasien oder Berufsschulen – überall kommt es zu Taten von Kindern und Jugendlichen. Während es vor fünf Jahren noch 182 Straftaten waren, die an Schulen stattgefunden haben, lag die Zahl im vergangenen Jahr bei 287.

Zur Kinderkriminalität ist die Forschungslage noch dünn

Da ist der Siebenjährige, der mit einer Schere auf seine Mitschüler losgeht, oder die Schulhofschlägerei, bei der am Ende die Polizei gerufen wird. Über die Gründe lässt sich laut Polizeipräsident Günther Gietl nur spekulieren, bislang fehlt die entsprechende Forschung zur Kinderkriminalität. Allerdings glaubt er nicht, "dass es eine Zuwanderungsproblematik ist".

Stellten in Ingolstadt die Kriminalitätsstatistik für 2023 vor: (von links) Leitender Kriminaldirektor Bernd Dominik, Polizeipräsident Günther Gietl, Polizeivizepräsidentin Kerstin Schaller und Polizeidirektor Tobias Uschold. Foto: Luzia Grasser

An anderer Stelle aber ist genau das ein Thema. Das wurde bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Oberbayern Nord deutlich. Denn nicht nur bei tatverdächtigen Kindern steht in der Statistik des vergangenen Jahres ein Höchstwert, sondern auch bei den tatverdächtigen Nichtdeutschen. Ihr Anteil liege inzwischen bei etwas mehr als 40 Prozent, berichtete Gietl (2014: 28,9 Prozent). Rund ein Drittel davon sind Zuwandernde, darunter fallen Kriegsflüchtlinge, Asylsuchende und geduldete Personen.

Im nördlichen Oberbayern hat die Zahl der Straftaten zugenommen

Generell zeigt die Kurve bei vielen Straftaten nach oben. Insgesamt sind in dem 1,6-Millionen-Einwohner-Gebiet zwischen den Landkreisen Eichstätt und Starnberg 63.027 Straftaten registriert worden und damit ein Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl liegt damit wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Erfreut zeigten sich die Verantwortlichen darüber, dass rund zwei Drittel aller Taten (69,7 Prozent) aufgeklärt werden konnten, immerhin ein Anstieg um mehr als zwei Prozent. Bei Mord und Totschlag (und den entsprechenden Versuchen) waren es sogar 102 Prozent. Dieser skurril anmutende Wert hat den Hintergrund, dass Fälle aus Vorjahren in die Statistik mit einfließen und deshalb im vergangenen Jahr mehr Taten aufgeklärt als verübt (49 Taten) worden sind.

Lesen Sie dazu auch

Am häufigsten haben es die Ermittler mit Diebstählen (+ 6,5 Prozent) zu tun. Nahezu jede vierte Straftat fällt darunter. Deutlich zugenommen haben vor allem Diebstähle aus Büros und Geschäftsräumen. Genauso gehören Sachbeschädigungen und Beleidigungen zum Alltagsgeschäft der Polizei in der Region. Einen merklichen Anstieg gab es bei den sogenannten Rohheitsdelikten (+4,4 Prozent). Unter diesem Begriff werden Körperverletzungen oder auch Raubdelikte zusammengefasst. Gerade bei Letzteren zeigt die Kurve mit einem Anstieg von fast 20 Prozent steil nach oben. Eine gegenteilige Tendenz gibt es hingegen bei der Rauschgiftkriminalität (-6,4 Prozent) und beim Callcenterbetrug. Lag der Schaden im Jahr 2022 bei Delikten wie dem Enkeltrick noch bei rund 4,5 Millionen Euro, so hat sich das inzwischen auf gut drei Millionen Euro reduziert. Zurückgegangen ist auch die Zahl der Vergewaltigungen, einen Anstieg gab es jedoch bei sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch.

Einen großen Einfluss auf die Fallzahlen in der Region hat die Max-Immelmann-Kaserne in Manching, die seit vergangenem Jahr eine Erstaufnahmeeinrichtung ist. Der Anstieg der aufenthaltsrechtlichen Delikte (illegale Einreise und illegaler Aufenthalt) um 70 Prozent ist auf diese Neuerung zurückzuführen.

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Pfaffenhofen a.d.Ilm und der Kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10