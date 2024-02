Immer mit derselben Masche: 30-Jähriger bestiehlt Patienten

Ein 30-Jähriger ließ sich ins Klinikum Ingolstadt einweisen und klaute 70 Euro. Es war nicht das erste Mal, dass der Mann auf diese Weise an Geld kommen wollte.

Mit einer laut Polizei "dreisten Diebstahlsmasche" fiel ein 30-Jähriger im Ingolstädter Klinikum auf. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde im Klinikum vorstellig und ließ sich wegen Schwindels am Samstagabend stationär aufnehmen. Auf der Station wurde er in einem Vierbett-Zimmer untergebracht und entwendete dort einem 86-jährigen Mitpatienten 70 Euro aus der Geldbörse im unversperrten Schrank. Bevor der Diebstahl bemerkt wurde, hatte sich der Mann allerdings einen Tag später selbst entlassen.

Der 30-Jährige hat in ganz Bayern bereits Diebstähle in Krankenhäusern begangen

Bei der Aufnahme des Diebstahls stellte sich heraus, dass der 30-Jährige amtsbekannt ist. Er trat bereits 13 Mal mit derselben Masche in Bayern und Hessen in Erscheinung. Als er kurz darauf in einer Pfaffenhofener Klinik versuchte, sich aufnehmen zu lassen, war die Polizei bereits zur Stelle. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)