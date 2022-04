Ingolstadt und Eichstätt: Polizei erwischt zwei Raser

In Ingolstadt war ein 20-Jähriger mit seinem Auto weit mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell. Im Bereich Rupertsbuch registrierte die Polizei Eichstätt bei einem Autofahrer 183 Stundenkilometer.

Grob verkehrswidrig: Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, wurde eine Streifenbesatzung der Ingolstädter Polizei auf einen Porschefahrer aufmerksam, der in der Theodor-Heuss-Straße seinen Motor laut aufheulen ließ. Anschließend beschleunigte der 20-Jährige im Stadtgebiet erheblich und fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. So stellten die Beamten innerorts Werte von weit über 100 Stundenkilometer fest. In der Ettinger Straße konnte die gefährliche Fahrt schließlich beendet werden, berichtet die Polizei. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Führerschein des 20-Jährigen an Ort und Stelle beschlagnahmt und wegen der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Polizei meldet Autofahrer mit 183 Stundenkilometern auf der B 13 bei Rupertsbuch

Ebenfalls eindeutig zu schnell war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein Autofahrer auf der B 13 im Bereich Rupertsbuch. Dort führten Beamte der Polizeiinspektion Eichstätt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Der Fahrer aus München passierte die Messstelle mit 183 Stundenkilometern. Wie die Polizei mitteilt, kommen auf den Mann nun 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot zu. (nr)