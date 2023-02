Mehrere Einbrüche in Ingolstädter Apotheken

Die Ingolstädter Kriminalpolizei sucht nach Zeugen von mehreren Einbrüchen. Betroffen sind ein Wohnhaus und Apotheken in Ingolstadt.

In Ingolstadt sind Unbekannte in mehrere Apotheken eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Vorfälle ereigneten sich am Faschingswochenende.

Am Pulverl verschafften sich die Kriminellen in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 7.30 Uhr gewaltsam über die Haupteingangstüre Zutritt in die Geschäftsräume. Anschließend entwendeten sie drei Kassenschübe mit Wechselgeld.

verschafften sich die Kriminellen in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 7.30 Uhr gewaltsam über die Haupteingangstüre Zutritt in die Geschäftsräume. Anschließend entwendeten sie drei Kassenschübe mit Wechselgeld. In derselben Nacht gelang es Unbekannten gewaltsam über die Glasschiebetüre in die Apotheke in der Münchner Straße einzudringen. Wieder wurde dabei Wechselgeld aus Kassen und Geldkassetten entwendet.

in der einzudringen. Wieder wurde dabei Wechselgeld aus Kassen und Geldkassetten entwendet. Bei einem weiteren Apothekeneinbruch, ebenfalls in der Münchner Straße , scheiterten die Täter. Hier gelang es ihnen nicht, die automatische Glasschiebetüre gewaltsam zu öffnen. Ohne Beute mussten sie den Tatort wieder verlassen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro an der Glaseingangstüre.

Hinweise, die mit den oben genannten Apothekeneinbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen.

Mehrere Einbrüche in Apotheken in Ingolstadt

Außerdem wird nach Zeugen von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit einer Familie in Zuchering und brachen im Zeitraum vom 11. Februar bis 18. Februar in ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Wallmeisterstraße ein. Die Täter verschafften sich dabei durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt in das Gebäude. Mit einer geringen Bargeldbeute gelang es ihnen, unbemerkt das Anwesen zu verlassen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet auch hier darum, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)