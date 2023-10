Missbrauch im Seniorenheim: Richter verurteilt Pfleger

Ein 27-jähriger Pfleger soll in einem Seniorenheim in Ingolstadt drei Frauen sexuell missbraucht oder es zumindest versucht haben. Nun gab es ein Urteil.

In einem Seniorenhheim in Ingolstadt soll ein Pfleger im Jahr 2020 mehrere Frauen missbraucht haben. Deshalb musste er sich vor dem Ingolstädter Amtsgericht verantworten. Nun hat der zuständige Richter ein Urteil gesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 27-jährigen Angeklagten vorgeworfen, während seiner Ausbildung in einem Pflegeheim drei Frauen belästigt zu haben. In den fünf Punkten der Anklageschrift, die am ersten Verhandlungstag verlesen worden war, ging es um versuchten sexuellen Missbrauch, exhibitionistische Handlungen und Körperverletzung - alles gegenüber Hilfsbedürftigen.

Amtsgericht Ingolstadt: Bewährungsstrafe und Geldauflage

Zeugenaussagen zufolge soll der Mann zum Beispiel ohne Klopfen ins Zimmer gekommen sein. Einmal soll er eine 75-jährige Frau im Badezimmer überrascht und ihr an die Brust gefasst haben.

Der Angeklagte selbst äußerte sich selbst weder am ersten noch am zweiten Verhandlungstag. Dennoch sprach ihn der Richter am Ende schuldig. Laut Amtsgericht verurteilte er den 27-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Außerdem muss der Mann 2800 Euro an ein Kinderhospiz zahlen.