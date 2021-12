Mit Pistole und Messern bedroht: Polizei Ingolstadt sucht Zeugen eines versuchten Raubüberfalls

Ein versuchter Raubüberfall auf drei junge Männer hat sich am Donnerstagabend in Ingolstadt ereignet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Am Donnerstagabend haben drei bislang unbekannte Täter drei junge Ingolstädter bedroht. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet jetzt Personen, die etwas beobachtet haben könnten, sich zu melden.

Versuchter Überfall in Ingolstadt: So können die Tatverdächtigen beschrieben werden

Die drei jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren hielten sich laut Ausführungen der Polizei gegen 23.10 Uhr am südlichen Ende des Peter-und-Paul-Weges in Ingolstadt bei einer Parkbank auf. Eine Gruppe von mehreren Personen näherte sich ihnen und forderte mit einer schwarzen Pistole und Messern Geld sowie Wertsachen. Als andere Menschen die Örtlichkeit passierten, ergriffen die Tatverdächtigen ohne Beute die Flucht in nördliche Richtung, heißt es weiter.

Die Gruppe der mutmaßlichen Täter bestand aus etwa sieben bis acht Personen. Drei Männer traten daraus hervor, indem sie die Geschädigten bedrohten, während die Verbliebenen nach bisherigem Kenntnisstand nicht aktiv zur Tathandlung beitrugen.

Der erste Täter war über 180 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und dunklerem Teint. Er trug einen Vollbart und eine schwarze Mütze, dazu eine schwarze Jacke, einen Pullover ohne Kapuze, eine schwarze Hose sowie weißen Schuhen der Marke Nike. Zudem trug er eine auffällige Kette und war im Halsbereich tätowiert.

Der zweite Täter war rund 185 Zentimeter groß, etwa 25 Jahre alt, von ebenfalls kräftiger Statur. Er hatte ein rundes Gesicht, keinen Bart und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und schwarzen Schuhen, beides von der Marke Nike.

Der dritte Täter sprach deutsch mit Akzent und trug ebenfalls schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)