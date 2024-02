Ingolstadt

Mordprozess: Polizei findet in Schahraban K.'s Auto nachträglich eine Waffe

Der Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt ist einer der spaktakulärsten in der Geschichte des Gerichts.

Plus Am achten Verhandlungstag im Doppelgängerinnen-Mordprozess gibt es gleich zu Beginn eine Überraschung. Worum es sich handelt und wie Verteidiger und Kammer reagieren.

Der achte Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess beginnt mit einem Paukenschlag. Die Staatsanwaltschaft verkündet, dass der Mercedes der Angeklagten erneut durchsucht worden sei, weil Zeugen beim letzten Mal ein Air-Tag-Ortungsgerät erwähnt hatten, das sich im Auto befunden haben soll und bislang nicht gefunden wurde. Bei der Durchsuchung kam eine PTB-Schusswaffe zum Vorschein.

Bei einer PTB-Waffe handelt es sich um eine Reizstoff- beziehungsweise Schreckschusspistole. Sie kann mit Platzpatronen oder einem pyrotechnischen Stoff geladen sein. Diese Pistole sei nun - ungeladen - im Kofferraum gefunden worden, eingewickelt in Tüten. Das Ergbnis der DNA-Analyse stehe noch aus und werde spätestens am Montag erwartet, so Staatsanwältin Alexandra Engel. Das Air-Tag Ortungsgerät sei immer noch nicht aufgetaucht. Danach gesucht hätte man, weil es erklären würde, warum die Eltern das Auto in der Nacht nach dem Mord so schnell gefunden haben. Das Gerät soll der Vater in Schahraban K.'s Auto positioniert haben, erzählte ein Zeuge am vergangenen Verhandlungstag.

