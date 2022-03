Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß in Ingolstadt schwer

Bei einem Unfall in Ingolstadt hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war frontal in ein Auto gefahren. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Bei einem Unfall in Ingolstadt wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Mit seinem Motorrad fuhr am Dienstag gegen 9.10 Uhr, ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt auf der Westlichen Ringstraße in Richtung Glacisbrücke. Beim Überqueren der Einmündung zur Gerolfinger Straße wurde er von der entgegenkommenden 23-Jährigen aus Baden-Württemberg erfasst, als diese mit ihrem Auto von der Westlichen Ringstraße nach links in die Gerolfinger Straße abbog.

Schwerer Zusammenstoß in Ingolstadt zwischen Motorradfahrer und Auto

Der Motorradfahrer stieß frontal in die rechte Front des Autos. Nach dem Zusammenstoß prallte der Kradfahrer zunächst gegen die Frontscheibe und stürzte dann auf die Fahrbahn. Der Mann kam schwer verletzt in ein Ingolstädter Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Berufsfeuerwehr unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle, die teilweise bis 11.45 Uhr gesperrt werden musste. (nr)