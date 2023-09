Nur für Großverdiener: 6400 Euro netto pro Monat für den Traum vom Reihenhaus

Wer sich in Ingolstadt ein eigenes Haus zulegen möchte, der braucht viel Geld. Ein Eigenheim könne sich aktuell nur noch eine "Verdiener-Elite" leisten, so eine Studie.

Der Traum vom Eigenheim – in Ingolstadt platzt er gerade reihenweise. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in den ersten sechs Monaten des Jahres massiv eingebrochen. Gerade einmal für 75 neue Ein- und Zweifamilienhäuser hat es grünes Licht aus dem Bauamt gegeben. Das geht aus einer aktuellen Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt hervor, die das Pestel-Institut (Hannover) im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.

40 Prozent der Ingolstädter leben in einer eigenen Wohnung

Aktuell leben 40 Prozent der Ingolstädterinnen und Ingolstädter in ihren eigenen vier Wänden, entweder in Eigentumswohnungen oder in einem Haus. Doch ob der Wert noch lange auf diesem Niveau bleiben wird, ist fraglich. Denn im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, wo noch 114 Baugenehmigungen in Ingolstadt erteilt worden sind, lag die Zahl zwischen Januar und Juni dieses Jahres deutlich darunter. „Damit ist der Eigenheimbau innerhalb von nur einem Jahr um 34 Prozent zurückgegangen“, wird Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, in einer Mitteilung zitiert. Er sieht „das Wohneigentum weiter auf der Rutschbahn“. Um eine Kehrtwende zu erreichen, müsse der Staat dringend ein effektives Wohneigentumsprogramm auf die Beine stellen.

„Wenn es um das Anschaffen von Wohneigentum geht, ist auch Ingolstadt quasi in eine Schockstarre verfallen“, sagt Katharina Metzger vom BDB. Nur wenige Menschen könnten sich die eigenen vier Wände heute noch leisten. Gründe sind neben den hohen Zinsen auch die hohen Grundstücks- und Baukosten. Metzger kritisiert dabei insbesondere hohe Klimaschutzauflagen, die die Preise in die Höhe treiben. „Wohneigentum scheitert am Geld“, so Metzger.

Wer sich in Ingolstadt ein Reihenhaus bauen möchte, braucht ein Nettoeinkommen von 6400 Euro

Das Pestel-Institut hat in seiner Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt auch einen „Machbarkeits-Check Wohneigentum“ für Ingolstadt gemacht. Dabei haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Fokus auf den Neubau eines Reihenhauses mit 95 Quadratmetern Wohnfläche gelegt – also auf das Zuhause für eine vierköpfige Familie. Ökonom Matthias Günther erklärt, warum: „Das Reihenhaus punktet bei den Baukosten. Außerdem ist das Verhältnis von der Wohnfläche zur Grundstücksgröße erheblich besser als beim frei stehenden Einfamilienhaus. Es ist damit eine attraktive Variante fürs Wohnen im Eigentum.“

Bei seinen Berechnungen zum Wohneigentum in Ingolstadt hat das Pestel-Institut unterschiedliche Kriterien herangezogen. Entscheidende Faktoren waren dabei die Zinsen, die lokalen Baulandpreise sowie die aktuellen Baukosten. „Bei der Bewertung der Haushalte, die sich einen Reihenhaus-Neubau leisten können, ist die Zahl der Verdiener nicht entscheidend. Es kommt nur auf die Höhe des Nettoeinkommens an – egal, ob als Lohn, Gehalt, Rente oder Pension. Dabei liegt die angesetzte Grenze der monatlichen Belastung für die Finanzierung von Wohneigentum bei 40 Prozent vom Haushaltseinkommen“, erläutert Matthias Günther.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass für einen privaten Haushalt in Ingolstadt die Grenze bei einem Nettoeinkommen von 6400 Euro pro Monat liegt: „Wer ein Einkommen in dieser Höhe hat oder darüber liegt und außerdem noch über ein Eigenkapital von mindestens 49.000 Euro verfügt, der sollte sich auch unter den aktuellen Bedingungen den Neubau des eigenen Reihenhauses in Ingolstadt leisten können. Hier geht es allerdings um eine ‚Verdiener-Elite‘. Wirklich viele sind das nicht“, sagt Ökonom Matthias Günther.

Alle anderen bräuchten finanzielle Hilfen. Der Leiter des Pestel-Instituts nennt dazu „Bauhilfen fürs Wohneigentum“, beispielsweise ein Bundes-Baudarlehen mit einem Zinssatz von höchstens 1,5 Prozent. Damit würde sich das notwendige Einkommen für den Neubau eines Reihenhauses in Ingolstadt nach Berechnungen des Pestel-Instituts auf 4300 Euro netto im Monat reduzieren.