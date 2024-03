Passant eilt Frau in Ingolstadt zu Hilfe und wird selbst verprügelt

Ein 49-Jähriger schützt eine Frau vor den Belästigungen eines anderen Mannes. Dafür erhält er Schläge ins Gesicht. Jetzt sucht die Polizei Ingolstadt nach Zeugen.

Eigentlich wollte ein 49-Jähriger aus dem Raum Eichstätt einer Frau helfen. Am Ende musste er selbst Prügel einstecken. So zumindest schilderte es der Mann am Freitag bei der Polizei in Ingolstadt.

Das soll geschehen sein: Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr war er seinem E-Scooter in der Gaußstraße in Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Gaststätte beobachtete er, dass ein Unbekannter eine junge Frau bedrängte. Um der Frau zu helfen, hielt der 49-Jährige an und stellte den Unruhestifter zur Rede. Dieser schlug jedoch unvermittelt auf den Helfer ein, woraufhin der zu Boden ging. Nachdem der Täter dort nochmals auf den Geschädigten eingeschlagen hatte, entfernte er sich in die dortige Lokalität. Durch den körperlichen Angriff erlitt der 49-Jährige mehrere Hämatome im Gesichtsbereich und Abschürfungen an den Armen.

Schlägerei in Ingolstadt: Der Helfer wird selbst zum Opfer

Am Freitag zeigte der Helfer den Mann bei der Polizei an. Der mutmaßliche Täter und die Frau sind unbekannt. Der Tatverdächtige soll etwa 1, 90 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Weiter soll er teils Russisch gesprochen und dunkle Haare und Klamotten getragen haben. Die Frau soll schlank und eher klein gewesen sein, schwarze Haare gehabt und ebenso Russisch gesprochen haben.

Die Unbekannte sowie weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

