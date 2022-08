Tote Doppelgängerin: Polizei Ingolstadt findet mehrere Messer

Am Dienstag haben Polizistinnen und Polizisten nach der Waffe gesucht, mit der eine 23-Jährige getötet worden ist. Ist eines der gefundenen Messer die Tatwaffe?

Am vergangenen Dienstag haben zahlreiche Polizistinnen und Polizisten rund um die Peisserstraße in Ingolstadt nach einer Waffe gesucht, mit der eine 23-Jährige in der vergangenen Woche getötet worden ist. Die Ermittler erhofften sich auch, möglicherweise persönliche Gegenstände des Opfers oder der beiden Tatverdächtigen zu finden.

Die Polizei hat mehrere Messer entlang der Donau in Ingolstadt gefunden

Nach einer mehrstündigen Suche auch in zum Teil dicht bewachsenem Gelände entlang der Donau konnten die Kräfte der Bereitschaftspolizei mehrere Messer und weitere Gegenstände finden, teilt die Polizei mit. Ob diese Fundstücke tatsächlich auch einen Bezug zur Tat haben, müssen die weiteren Untersuchungen klären. Bei der gesuchten Tatwaffe könnte es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um ein Messer oder einen messerähnlichen Gegenstand handeln.

Wer hat einen solchen Mercedes mit Ingolstädter Kennzeichen Anfang vergangener Woche im Raum Heilbronn/Eppingen gesehen? Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Foto: Pxhere.com/Polizei (Symbolbild)

Zeugenaufruf: Wer hat einen Mercedes mit IN-Kennzeichen im Raum Heilbronn gesehen?

Zudem hat die Polizei Ingolstadt einen Zeugenaufruf im Raum Heilbronn/Eppingen gestartet. Von dort stammt das 23-jährige Opfer. Zwischenzeitlich sind sowohl bei der Kripo in Heilbronn als auch in Ingolstadt mehrere Hinweise zum Beispiel zu Fahrzeugen mit Ingolstädter Kennzeichen eingegangen. Die Überprüfung dieser Hinweise ist ebenso Teil der laufenden Ermittlungen wie die Auswertung von gesicherten Spuren.

Weiterhin besteht eine enge Zusammenarbeit bei den Ermittlungen zwischen der Ermittlungsgruppe bei der Kripo Ingolstadt und der Kriminalpolizei in Heilbronn.

Bei dem dunklen Auto mit Ingolstädter Kennzeichen, zu dem die Polizei nach Hinweisen sucht, handelt es sich um einen schwarzen Mercedes (Coupe) mit dem amtlichen Kennzeichen IN-RS 2915.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)