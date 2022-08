Ingolstadt

vor 36 Min.

Tötungsdelikt mit Doppelgängerin: Wie die Polizei nach der Tatwaffe sucht

Plus In der Peisserstraße in Ingolstadt wurde vor einer Woche eine Frauenleiche gefunden, vermutlich erstochen. Wie die Suchaktion der Polizei nach der Tatwaffe ablief.

Von Dorothee Pfaffel

Stück für Stück schreiten die Polizistinnen und Polizisten voran. Ihr Blick ist auf den Boden gerichtet. In der Hand haben sie Teleskopstöcke, sogenannte Stöberstecken, mit denen sie in der Erde stochern. Langsam bewegen sich die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg im Monikaviertel in Ingolstadt in einer Reihe voran. Die einen müssen sich durchs Dickicht an der Donau kämpfen, die anderen haben es leichter und laufen über kurzes, vertrocknetes Gras entlang der Peisserstraße. Alle rund 100 Einsatzkräfte sind darauf bedacht, ja Nichts zu übersehen. Sie suchen die Tatwaffe in dem mysteriösen Tötungsdelikt, in dem Kripo und Staatsanwaltschaft Ingolstadt seit gut einer Woche ermitteln.

