Polizeipräsidium feiert in Ingolstadt Geburtstag mit Aktionen und Konzert

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord feiert Jubiläum. Dazu gibt es einen Aktionstag mit Kinderprogramm am Muttertag. Das Polizeiorchester spielt kostenlos im Maritim.

Das seit 2009 in Ingolstadt sitzende Polizeipräsidium Oberbayern Nord feiert am Sonntag ( Muttertag), 12. Mai, sein 15-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung ist zweigeteilt und beginnt um 13 Uhr mit einem "Coffee with a Cop", dies bedeutet, dass Beamte der Schutz-und Kriminalpolizei auf dem Vorplatz des Hotels Maritim, Schloßlände 24, stehen und Bürger und Bürgerinnen sich mit diesen unterhalten, sowie Fragen stellen können. Im Mittelpunkt hierbei steht die Aufklärungskampagne "Lösch das!" bei der auf Betrugsmaschen wie Messengerbetrug aufmerksam gemacht wird. Auch für die jüngeren Besucher ist mit einem spannenden Kinderprogramm gesorgt.

Den Höhepunkt des Events stellt ein Konzert des renommierten Polizeiorchesters Bayerns dar, dass ab 19 Uhr im Großen Saal zu einem festlichen Benefizkonzert einlädt. Der Eintritt zum Event ist frei. Es werden Spenden für den Familiennachsorgeverein Elisa eingesammelt, die dem Verein in voller Höhe zukommen werden.

Kostenlose Tickets können ab sofort beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord per E-Mail (veranstaltungen-obn@polizei.bayern.de) bestellt, oder auch bei verschiedenen Kartenausgabestellen über die gesamte Region 10 verteilt bestellt werden. Über einen auf den Tickets abgedruckten QR-Code besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Spende an Elisa. Am Konzertabend selbst werden zusätzlich Spendenboxen aufgestellt. (AZ)

