So finden die Besucher die neue Donautherme in Ingolstadt

Plus Fast vier Jahre hat's gedauert, seit Dienstag darf in der Donautherme wieder geplanscht werden. Wie die ersten Tage liefen.

Die Donautherme hat in den vergangenen Jahren einen unrühmlichen Beinamen bekommen: Der BER von Ingolstadt. In Berlin hatte es beim Bau des neues Flughafens BER immer wieder Verzögerungen gegeben, und auch die Kosten waren in die Höhe geschnellt. Ähnliches war auch mit dem ehemaligen Wonnemar, das heute Donautherme heißt, geschehen. Statt 16 Millionen Euro kostete die Sanierung am Ende 38 Millionen Euro. Und aus einer geplanten Schließzeit von einem halben Jahr sind fast vier Jahre geworden.

In der Donautherme arbeiten rund 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

So konnten es einige überhaupt nicht glauben, dass das Bad noch im März tatsächlich seine Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen sollte. Doch am Dienstag, 28. März, war es so weit: Zum ersten Mal seit Sommer 2019 durften Schwimmerinnen und Schwimmer wieder in das Bad. An Tag drei nach dem ersten Badetag ziehen Betriebsleiterin Birgit Grübler und ihre Stellvertreterin Simone Hofbauer ein erstes kleines Fazit: "Wir sind zufrieden", sagen beide am Donnerstagvormittag. Auch wenn vereinzelt noch nicht alles ganz reibungslos vonstattenging - immerhin sind rund 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start, die die Abläufe erst kennenlernen müssen. "Es lief viel besser als gedacht", sagt Hofbauer.

Alina Klippert und Adrian Wiedmann aus Abensberg genießen den Donnerstagvormittag im neuen Thermenbereich. Foto: Luzia Grasser

Ende vergangener Woche war zunächst noch "Probebaden" angesagt. Nachdem am Mittwoch die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen über die Bühne gegangen war, nutzten am Donnerstag und Freitag die Familien der Mitarbeitenden, die am Bau beteiligten Arbeiterinnen und Arbeiter und auch ein paar Stadträte die Gelegenheit, das Bad auszuprobieren und mögliche Mängel zu melden.

Rein äußerlich hat sich das Erlebnisbad in der Donautherme nach der Sanierung kaum verändert. Aber es gibt Neues am Rutschenturm und im Außenbereich einen Wasserspielplatz. Foto: Luzia Grasser

Am Dienstag dann, dem ersten Tag, hatte sich bereits vor 10 Uhr eine kleine Schlange vor dem Eingang gebildet, für den ersten Gast gab's ein kleines Geschenk. Rund 400 Besucherinnen und Besucher sind am Dienstag und Mittwoch jeweils gekommen. Viele auch einfach aus Neugier, um zu sehen, wie sich das Bad nach dem Umbau verändert hat.

In den Thermenbereich der Donautherme dürfen Personen ab 16 Jahren

So wie Christine Glas. "Man schaut sich's halt mal an", sagt die Lentingerin. Ihre Tochter Emilia war gerade mal ein halbes Jahr alt, als das Bad zugesperrt hat. Heute ist das Mädchen vier Jahre alt und freut sich auf dem Weg zum Bad besonders auf eine Sache: "Den Kinderbereich." Den haben die sechsjährige Carina Schmuck und ihre Schwester Verena (3) schon ausprobiert. "Schööööön" finden sie ihn. Zusammen mit ihren Eltern und dem Baby haben es sich die beiden auf den Liegen neben dem Wellenbad gemütlich gemacht. Mit Blick auf das Erlebnisbad habe sich jedoch rein äußerlich kaum etwas verändert im Vergleich zum früheren Wonnemar, sagen Maike und Rupert Schmuck. Und bedauern etwas, dass der Kinderbereich im Inneren des Bads nicht umgestaltet worden ist. Ein Lob gibt es aber auch: "Die Umkleidekabinen sind super", sagt Maike Schmuck. Irgendwann einmal wollen die beiden auch den Thermenbereich ausprobieren. Dann ohne Kinder, denn hier darf nur rein, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Die Therme ist auch der Bereich, wo sich am allermeisten verändert hat und der, wie Simone Hofbauer sagt, "unglaublich gut ankommt".

Am Vormittag eines Schultags ist das Wellenbecken noch recht leer. Doch in den kommenden beiden Wochen sind Osterferien, und dann erwarten die Betreiber der Donautherme zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Foto: Luzia Grasser

Neu ist zum Beispiel die Poolbar, die besonders gerne von den Gästen angenommen wird, hat die stellvertretende Betriebsleiterin beobachtet. Und neu ist auch das Champagnerbad. Dort genießen Alina Klippert und Adrian Wiedmann aus Abensberg den Vormittag im sprudelnden Wasser. Der Wiedereröffnung der Donautherme haben sie schon länger entgegengefiebert und dann schließlich auch einen der ersten Tage genutzt. "Es schaut schon schön aus", sagt Alina Klippert. Die Preise findet Adrian Wiedmann allerdings "etwas gehoben". Für einen Erwachsenen kostet die Tageskarte fürs Erlebnisbad 26 Euro, für die Therme kommen noch einmal drei Euro obendrauf. Will eine vierköpfige Familie vier Stunden im Erlebnisbad verbringen, dann muss sie 70,20 Euro zahlen. Ein ganzer Tag kostet 84,60 Euro.

Dass das Bad an den ersten Tagen nach der Öffnung nicht gleich von den Menschenmassen überrannt werden würde, war klar. Schließlich sind keine Ferien und kein Wochenende. Doch nach dem letzten Schultag am Freitag werde sich die Besucherzahl deutlich erhöhen, glauben die Verantwortlichen. Hinzu kommt: Das schlechte Wetter spielt den Betreibern in die Karten. Pro Jahr rechnet man mit rund 400.000 Besuchern.