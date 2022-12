Ingolstädterin wird Drillingsmama und hat jetzt ein halbes Dutzend Kinder

Plus Kristina Bachmayer erfährt erst im dritten Schwangerschaftsmonat, dass sie eineiige Drillinge erwartet. Die 32-Jährige ist bereits dreifache Mutter.

Melana und Sophie liegen auf der Brust ihrer Mama, ihre Schwester Hannah ist isoliert in einem Bettchen neben ihnen. Die drei Mädchen sind gerade mal drei Wochen alt. Auch wenn Hannah im Zimmer auf der neonatologischen Intensivstation im Klinikum Ingolstadt wegen eines Keims, den sich die Kleine eingefangen hat, alleine liegen muss, ist das Trio wohlauf. Wie auch ihre Mutter Kristina Bachmayer. Der "Schock", als sie erfuhr, dass sie Drillinge erwartet, ist überwunden. "Jetzt empfinde ich großes Glück", sagt sie.