Dort herrscht während des Karlshulder Volksfests Alkoholverbot

Bald herrscht in Karlshuld wieder Ausnahmezustand, denn am 24. April startet das Donaumoosvolksfest in seine 53. Auflage.

Von Katrin Kretzmann

In wenigen Wochen heißt es in Karlshuld wieder "O'zapft ist", denn am 24. April startet das Donaumoosvolksfest in seine 53. Auflage. Und auch heuer gibt es wieder ein Alkoholverbot rund um das Gelände sowie eine feste Sperrzeit in der Gemeinde im Zuge der Veranstaltung. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Die Regelungen im Überblick.

Weil es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Alkoholkonsum sowie Vandalismus rund um den Volksfestplatz gegeben hat, erließ der Karshulder Gemeinderat 2022 eine entsprechende Allgemeinverfügung. "Und die hat sich seither bewährt", sagte Bürgermeister Michael Lederer in der Sitzung am Montag. Daher gelte sie auch in diesem Jahr wieder, um potenzielle Exzesse zu vermeiden.

