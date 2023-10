Ein Wisentkalb in Erinnerung an Schorsch Vilsmeier aus Karlshuld

Zu Ehren des im Frühjahr gestorbenen Georg Vilsmeier hat seine Familie die Patenschaft für ein Kalb übernommen. Das Tier ist nach dessen Ehefrau benannt.

Er hat die Wisentherde im Donaumoos gekannt und geliebt wie kein anderer: Im April ist der Karlshulder Georg Vilsmeier, Betreuer der ersten Stunde und langjähriger Begleiter des hiesigen Wisentprojekts, im Alter von 84 Jahren gestorben. Als Erinnerung und auch als Zeichen der Verbundenheit hat der Donaumoos-Zweckverband nun seiner Familie die Patenschaft für eine Jungkuh übergeben. Das Tier ist nach Vilsmeiers Ehefrau benannt und trägt den Namen Donmarielle.

Die Leidenschaft, die Georg Vilsmeier für die Wisente beim Haus im Moos in Kleinhohenried aufbrachte, lässt sich kaum mit Worten beschreiben. „Die Tiere waren für ihn das A und O“, erinnerte sich sein Sohn Herbert, der mit seiner Schwester Ingrid Prokop und deren Sohn Alexander zur Taufe des Kalbs gekommen war. Nach mehr als drei Jahrzehnten als Leiter des Moorversuchsguts in Karlshuld habe sein Vater nach dem Eintritt in den Ruhestand mit der 2003 gegründeten Herde eine weitere Berufung gefunden. „Hier wurde er gebraucht und hier hat es ihm Spaß gemacht – ein Glücksfall.“ Selbst als Georg Vilsmeier, den alle stets „Schorsch“ nannten, die Arbeit mit den Tieren vor einigen Jahren altersbedingt jüngeren Kräften überließ, war er weiterhin regelmäßiger und auch gern gesehener Gast am Gehege, das für ihn bis zuletzt eine Herzensangelegenheit blieb.

Georg Vilsmeier aus Karlshuld wünschte sich zu einer Beerdigung Spenden für das Wisentgehege

Daher verwunderte es nicht, dass Vilsmeier, der im vergangenen Herbst mit dem Grünen Engel ausgezeichnet worden war, die Wisentherde auch mit seinem letzten Willen berücksichtigt hatte. Statt Blumen oder Kränzen auf seinem Grab bat er die Trauergemeinde bei seiner Beerdigung posthum um Spenden für den Unterhalt des Geheges. Auf diese Weise gingen von verschiedenen Vereine und Privatpersonen mehrere Hundert Euro an das Wisentgehege. „Für diese Unterstützung – vor allem aber für seine Arbeit in den vielen Jahren – gilt Ihnen unser Dank“, betonte Verbandsgeschäftsführer Michael Hafner bei der Taufe der kleinen Donmarielle. Gleichzeitig lobte er den Einsatz Georg Vilsmeiers, den er selbst als immer überzeugten und tatkräftigen Mitarbeiter kennen und schätzen gelernt hatte. Diese Wertschätzung zeigte bei der Taufe auch die Anwesenheit des gesamten Betreuerteams, das aktuell aus Alfred Wiedmann, Hans Wild, Michael Strobel, Annette Reindl und Gisela Schütz besteht.

Mit Jungkuh Donmarielle lebt im Gehege nun ein Andenken an Georg Vilsmeier weiter. Den Namen haben seine Kinder ausgesucht – was freilich gar nicht so einfach war – da es sich beim Patentier um ein Mädchen handelte. Herbert Vilsmeier und Ingrid Prokop dachten aber schnell an ihre 2022 gestorbene Mutter Maria. Weil sie vor allem als Marielle bekannt war, heißt das im Juli geborene Tier nun Donmarielle. Der Tochter des in diesem Jahr gestorbenen Zuchtstiers Elhard und der aus dem Saarland stammenden Kuh Ikele bescheinigt Dr. Johannes Riedl als fachlicher Leiter des Geheges nach aktuellem Stand eine langjährige Zukunft im Donaumoos. „Sie kommt aus einer selteneren Zuchtlinie und hat gute Chancen, uns lange erhalten zu bleiben“, erklärte er. Darauf hoffen auch die Familie Vilsmeier und Prokop. „Wir kommen auf jeden Fall öfter mal vorbei, um nach ihr zu sehen“, versprach Ingrid Prokop. (AZ)

