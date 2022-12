Karlshuld

18:30 Uhr

Das Thema Energie hat in Karlshuld auch 2023 oberste Priorität

Mit einer großen Freiflächen-PV-Anlage will die Gemeinde Karlshuld gemeinsam mit den Stadtwerken Ingolstadt erneuerbare Energie direkt aus dem Donaumoos erzeugen.

Plus Das Energieprojekt mit den Stadtwerken Ingolstadt wird Karlshuld auch im neuen Jahr intensiv beschäftigen. Auf eine Sache blickt Bürgermeister Lederer aber mit Sorge.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Wohnortnahe Versorgung, gute Lebensqualität und ein Gefühl von Sicherheit: Die Menschen in Karlshuld fühlen sich pudelwohl. Das geht zumindest aus dem Heimat-Check hervor, einer Umfrage der Augsburger Allgemeine Zeitung, bei der auch die Leserinnen und Leser aus dem Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau ihre jeweiligen Wohnorte bewerten konnten. "Das zu lesen, freut mich natürlich riesig", sagt Bürgermeister Michael Lederer. Auch in Sachen Energie- und Klimawandel schneidet die Donaumoosgemeinde solide ab, "was uns die Motivation gibt, auf dem richtigen Weg zu sein" - der auch im neuen Jahr weitergeht.

