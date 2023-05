Karlshuld

VdK Karlshuld zieht Bilanz und ehrt verdiente Mitglieder

Plus Bei seiner Jahresversammlung blickt der Karlshulder Ortsverein des VdK auf die vergangenen Monate zurück. Neben Neuwahlen gibt es auch einige Ehrungen und einen Rekord.

Wieder einmal hat der Karlshulder VdK-Ortsverein ein neues Rekordergebnis für die bayernweite Sammelaktion „Helft Wunden heilen“ des Sozialverbands erzielt. Insgesamt 5976 Euro kamen bei der Haussammlung der sechs Ehrenamtlichen Werner Eichlinger, Franz Meier, Peter Schultze, Rositta Schmalzl, Simon Euringer und Manfred Stanglmeier zusammen. Damit waren die Karlshulder wieder Spitzenreiter im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Der Ortsverein besteht aus 345 Mitgliedern, teilte die wiedergewählte Vorsitzende, Renate Meier, zu Beginn der Muttertagsfeier mit, die zugleich die Jahresversammlung des Ortsvereins ist. Wie die Vorsitzende wurden auch ihre Vorstandskollegen einstimmig per Akklamation wiedergewählt. Allerdings für zwei Jahre, nicht wie in der Satzung vorgesehen, für vier Jahre. Die Änderung hatte Kreisvorsitzender Bernhard Peterke, der als Wahlleiter fungierte, zuvor von den 27 Wahlberechtigten absegnen lassen. Hintergrund ist, dass das Vorstandsteam sich schon seit Längerem bemüht, jüngere Nachfolger zu finden und diese so früh wie möglich einbinden will, erläuterte Renate Meier. Sie berichtete von einigen Aktivitäten, wies aber eindringlich darauf hin, darüber sollte nicht die eigentliche Aufgabe des Sozialverbands aus den Augen verloren werden, nämlich „den Menschen in Not oder bei Problemfällen zu helfen“.

