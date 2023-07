Hubschraubereinsatz: Mann verletzt sich bei Aufräumarbeiten nach dem Unwetter

Bei Aufräumarbeiten nach einem Unwetter wurde ein Mann in Klingsmoos von einem Ast am Kopf getroffen. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Am Freitag fanden am westlichen Ortseingang von Klingsmoos Aufräumarbeiten aufgrund des Unwetters statt. Gegen 12.30 Uhr wurde dabei laut Polizei ein 29-jähriger von einen dickeren Ast, der gerade mit einem Teleskoplader abtransportiert werden sollte, am Kopf getroffen.

Ein Hubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus nach Augsburg

Da der Mann nur bedingt ansprechbar war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen. Wie sich nach Angaben der Polizei aber glücklicherweise herausstellte, erlitt er bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. (AZ)