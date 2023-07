Kutschfahrt mit Hindernissen: Verein "Pferdestärken" zeigt sein Können

Anfang vergangenen Jahres hat sich in Königsmoos der Verein "Pferdestärken" gegründet. Wie man mit Kutschen einen Hindernis-Parcours durchfahren kann, zeigt er am kommenden Wochenende.

Eineinhalb Jahre nach seiner Gründung präsentiert sich der noch junge Verein "Pferdestärken Königsmoos" erstmals der Öffentlichkeit. Und weil Vorsitzender Günter Kraus, selbst Oberbayerischen Meister der Pony-Zweispänner, den Besucherinnen und Besuchern möglichst eindrucksvoll zeigen will, was Kutschfahren bedeutet, hat er das Who is Who der Szene nach Klingsmoos geholt. Bayerns beste Kutschfahrer werden bei einem Schauturnier am Samstag, 15. Juli, ihr Können präsentieren.

Los geht es gegen 12 Uhr am alten Sportplatz in Klingsmoos (Sandizeller Straße 2) mit einem Kegelfahrwettbewerb für den Nachwuchs. Denn das Hobby ist wahrlich nicht nur etwas für Frauen und Männer im gesetzten Alter. Mit ihren 14 Jahren ist Antonia Hofstetter das jüngste Mitglied des Vereins. Sie hat bereits an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen und zählt mittlerweile zum Bayerischen Jugendkader. Auch Günter Kraus' Tochter Carmen hat sich dem Kutscher-Sport verschrieben. Bei dem Wettbewerb geht es darum, mit der Kutsche möglichst schnell und exakt einen Kegel-Parcours zu durchfahren. Dabei lenkt der Kutscher die Pferde, während hinten auf der Kutsche der Beifahrer steht und durch seine Gewichtsverlagerung die Kutsche in schnellen Kurven stabilisiert.

Schauturnier des Vereins Pferdestärken Königsmoos am 15. Juli

Auf die Jugendlichen folgen schließlich die erwachsenen Fahrer, die beim sogenannten kombinierten Kegelfahren zwei feste Hindernisse und zwölf Kegelpaare durchfahren müssen. Der Wettbewerb ist übrigens so angelegt, dass er möglichst spannend für die Zuschauer ist. Deshalb gibt es auf dem Schauturnier auch keine Punktewertung für die Erfolgstabellen. Es dient vorwiegend der Unterhaltung der Gäste und der Übung der Teilnehmer.

Der Verein freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer - und zwar nicht nur zum Turnier selbst am Samstagnachmittag, sondern das ganze Wochenende. Am Freitagabend findet auf dem Gelände ein Fahrerabend statt, am Samstagabend gibt es ab 20 Uhr eine Party mit Bar und am Sonntag klingt die Veranstaltung mit einem Weißwurst-Frühstück ab 9 Uhr aus. (clst)