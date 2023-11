Fahrerflucht in Königsmoos: Polizei sucht Zeugen

Ein geparktes Auto ist in Königsmoos angefahren worden. Der Schaden beläuft auf rund 3000 Euro.

Eine unschöne Überraschung hat ein Autobesitzer in Königsmoos erlebt. Als er am Samstag zu seinem geparkten BMW zurückkehrte, entdeckte er einen Blechschaden. Eine unbekannte Person hatte seinen Wagen angefahren.

Laut Polizei Neuburg war der graue BMW vom 7. bis zum 11. November in der Ludwigsstraße in Ludwigsmoos und später auf einem Geschäftsparkplatz in der Hauptstraße in Karshuld abgestellt. An einem der beiden Abstellplätzen ist die hintere linke Seite demoliert worden. Einen genauen Ort des Unfalls konnte der Besitzer nicht nennen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf rund 3000 Euro. Am Sonntagvormittag erstattete der BMW Fahrer Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher. (AZ)